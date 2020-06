"Kwarantanna nie izoluje od przemocy". Coraz więcej aktów agresji wobec dzieci

4,5 tysiąca telefonów miesięcznie

Wprawdzie liczba telefonów nie zmieniła się i od lat utrzymuje się na poziomie 4,5 tysiąca w ciągu jednego miesiąca, to jednak ilość spraw zgłaszanych mailowo, jest niepokojąca.

Prawie 650 więcej miesięcznie próśb o pomoc

Przykładowo w kwietniu 2019 roku fundacja otrzymała 832 maile od dzieci i młodzieży, natomiast kwiecień tego roku przyniósł aż 1477 takich wiadomości. To prawie o 650 więcej próśb o pomoc. Podobnie w ubiegłym roku w takim okresie miało miejsce około 40 interwencji, gdzie bezpośrednio zagrożone było życie lub zdrowie dziecka. Chodzi tutaj o krzywdę ze strony najbliższych lub próby samobójcze. W roku bieżącym takich interwencji odbyło się prawie 80 miesięcznie, a od stycznia do teraz – łącznie 324.

Są trudniejsze sprawy niż koronawirus

- Zamknięcie z rodziną w domu to dla wielu osób nie był czas szczęśliwy. Obserwujemy stale tendencję braku umiejętności bycia razem. Podczas kwarantanny narastał lęk, ale również frustracja spowodowana brakiem możliwości wyjścia z domu – tłumaczy Dominika Doleszczak.

Kwarantanna nie izoluje od przemocy apeluje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i wychodzi naprzeciw tym – najbardziej bezbronnym z kampanią "Za drzwiami". Akcja ta jest polską wersją chorwackiej kampanii "Behind the door" przygotowanej przez agencję Degordian, Centrum Ochrony Dzieci i Młodzieży oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Chorwacji.

- Kampania "Za drzwiami" to odpowiedź na zaistniałą sytuację i przymusowe zamknięcie w domach. Projekt powstał w kulminacyjnym momencie, kiedy nieletnim zostało zabronione wychodzenie z domu bez opieki opiekuna. W wielu rodzinach narastał wówczas niepokój, który często skutkował aktami przemocy – mówi psycholog fundacji. – Dzieci bardzo często nie zgłaszają wyrządzanej im krzywdy, gdyż boją się, że trafią do domu dziecka, zaszkodzą rodzicowi lub nastąpi nasilenie agresji. Stąd akcja "Za drzwiami", która jest apelem do ludzi dorosłych, aby reagowali w sytuacjach krzywdzenia dzieci – dodaje.