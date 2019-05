Lara Gessler z nosem na kwintę spaceruje z ukochanym po słonecznej Warszawie (ZDJĘCIA)

Lara Gessler niemal od urodzenia skazana była na życie w blasku fleszy. Trudno bowiem zachować anonimowość, kiedy jest się córką jednej z najpopularniejszych i zarazem najbarwniejszych postaci w Polsce. Atencja fotoreporterów zdaje się nie przeszkadzać młodej celebrytce, nieco inaczej było jednak z jej byłem mężem. To właśnie ponoć showbiznesowe ciągoty Lary odpowiedzialne były w dużym stopniu za brak porozumienia między małżonkami. Nie dziwi więc, że szukając nowego potencjalnego partnera, Gessler wybrała osobę, której nie straszne jest towarzystwo fotoreporterów. Zdaje się, że tym razem trafiła w dziesiątkę, co mogą sugerować chociażby liczne zdjęcia Lary z nowym obiektem westchnień, które regularnie do nas napływają.