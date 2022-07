Lato w Browarach Warszawskich – 60 dni letnich atrakcji w samym sercu Woli!

Scena letnia, a na niej… wyjątkowi artyści!

Jeśli mówimy o lecie, to oczywiście myślimy o atrakcjach pod gołym niebem. Od 8 lipca w Browarach Warszawskich wystartuje scena letnia z muzyką na żywo. We wtorkowe, czwartkowe i niedzielne wieczory będzie można się wyciszyć i zrelaksować. Repertuar, w te dni to delikatne, łagodne akustyczne dźwięki, dzięki którym w pełni można poczuć wakacyjny klimat. Na scenie wystąpią tacy artyści jak Leski, Maki Trio, Alicja Łapińska, skrzypek Tomasz Mreńca, wiolonczeliści z Cello Brothers czy Ronja x Wrona. Piątek i sobota przeznaczona jest dla osób, którzy oczekują od weekendu czegoś więcej! Dlatego na pięknym zielonym Dziedzińcu Laboratorium wystąpi m.in. Bisz & Radex, Tropical Soldiers in Paradise, Tęskno, Jann, Jagoda Kret czy Hela. Scena letnia to nie tylko koncerty. Poniedziałki należą do najlepszych stand-uperów w mieście, takich jak Kasia Kołeczek, Aleksandra Radomska czy Jasiek Borkowski. Natomiast środowe wieczory należą do Resortu Komedii i specjalnie przygotowanych spektakli improwizowanych. Szczegółowy harmonogram sceny letniej znajduje się na wydarzeniu na Facebooku Browarów Warszawskich oraz Follow The Step. Należy jednak pamiętać, że bez względu na dzień tygodnia - o godzinie 20:00, scena letnia będzie wypełniona utalentowanymi artystami.