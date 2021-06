LATO W BROWARACH WARSZAWSKICH – NOWE OTWARCIA, KINO LETNIE I ATRAKCJE DLA WSZYSTKICH POKOLEŃ

Kolejne zapowiedzi

To nie koniec dobrych wiadomości! Już na początku lipca swojej premiery doczeka się m.in. Le Paradox, bar (i sklep) z francuskimi winami. I to nie „pierwszymi lepszymi”. Kolejne gorące miejsce, które pierwszych gości powita już na początku lipca to restauracja OLIVOS, w której ucztowanie będzie odbywać się wedle śródziemnomorskich zasad i tradycji. To właśnie w Grecji, Włoszech, Hiszpanii i innych przytulonych do brzegów Morza Śródziemnego krajach zwykły obiad potrafi trwać do kolacji, a kolacja do świtu...i tak samo będzie również w Browarach Warszawskich.