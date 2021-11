Leczenie niepłodności to nie tylko in vitro - o diagnostyce i różnych procedurach

Najmniej inwazyjna jest inseminacja. Jest to bezbolesny zabieg polegający na umieszczeniu nasienia w macicy. Jeśli kobieta ma problemy z owulacją, wówczas inseminacja musi być poprzedzona terapią hormonalną. Jest to najlepsze rozwiązanie dla par, które mimo dobrych wyników badań płodności i długich starań o ciążę pozostają bezdzietne. Stosuje się ją także jeśli mężczyzna ma nasienie nieznacznie odbiegające od normy, na przykład niedostatecznie ruchliwe i niezbyt liczne plemniki oraz w innych zaburzeniach. Inseminacja jest też skuteczna, gdy nie wiadomo, co jest przyczyną trudności zajścia w ciążę (tzw. niepłodność idiopatyczna). Taki zabieg może być powtarzany wielokrotnie. Jednak uwaga - należy spełnić konkretne kryteria kwalifikacji do takiej interwencji.