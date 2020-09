Legia Warszawa. Czesław Michniewicz nowym trenerem stołecznej drużyny

Po poniedziałkowym zwolnieniu Aleksandara Vukovicia ze stanowiska pierwszego trenera Legii Warszawa drużyna ogłosiła, że zastąpi go Czesław Michniewicz. Będzie on do końca roku łączył tę pracę z obowiązkami selekcjonera kadry U21.

fot. Legia Warszawa - Twitter