Legia Warszawa. Legia Training Center uroczyście oddane do użytku

Jak informuje Legia Warszawa, powstanie Legia Training Center było najważniejszym projektem klubu. Ośrodek jest w pełni wyposażony i gotowy do użytkowania przez pierwszy zespół Legii Warszawa i starsze roczniki Akademii Legii (od U15). Projekt został ukończony w planowanym terminie, rok i trzy miesiące od rozpoczęcia budowy w kwietniu 2019 roku.

Budynek klubowy, znajdujący się w centralnej części kompleksu, ma 9 tys. metrów kwadratowych powierzchni. W północno-wschodniej części znajduje się przestrzeń dla pierwszego zespołu. Są tam 22 pokoje o czterogwiazdkowym standardzie. Legia LAB. Do dyspozycji drużyn jest multifunkcyjna hala sportowa oraz bogato wyposażona strefa wellness z basenem i saunami.

- Musieliśmy stworzyć Legia Training Center, by Legia była tą Legią, o jakiej marzymy. Żeby Legia była co roku w europejskich pucharach, zdobywała mistrzostwa Polski i liczyła się w Europie. Bez infrastruktury sportowej, gdzie trenuje pierwsza drużyna, ale też gdzie możemy rozwijać najlepszych wychowanków z Akademii, nie byłoby takiej możliwości. Legia Training Center to integralna część budowy naszych fundamentów, a nie pomnik – powiedział podczas ceremonii otwarcia prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski.