Legionowo. Powstaną parkingi P+R, perony i miejsca rowerowe

Wkrótce w Legionowie pojawią się nowe perony, parkingi i miejsca rowerowe. Dzięki wsparciu z UE w mieście powstaną lokalne centra przesiadkowe. Umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego, m.st. Warszawy oraz Legionowa.

To efekt inwestycji realizowanej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Lokalne centra przesiadkowe powstaną dzięki ponad 2,7 mln zł wsparcia z UE. Projekt ma być zrealizowany do 2021 r.

– Startują kolejne projekty, służące zmniejszeniu poziomu emisji zanieczyszczeń i usprawnieniu transportu w metropolii warszawskiej. Dostępność nowoczesnych parkingów "Parkuj i Jedź” w miejscowościach sąsiadujących z Warszawą, to bezpośrednia korzyść również dla nas – powiedział wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Dodał, że stworzenie mieszkańcom podwarszawskich gmin możliwości bezpiecznego pozostawienia samochodów na parkingach zlokalizowanych przy węzłach przesiadkowych ograniczy liczbę aut wjeżdżających do Warszawy. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podkreślił, że "ta inwestycja to nie tylko większy komfort dla naszych mieszkańców i stworzenie możliwości na szybkie i sprawne dotarcie do pracy czy szkoły”. To przede wszystkim kolejny krok w stronę poprawy jakości powietrza w regionie. - Każde działanie, zmierzające do ograniczenia natężenia ruchu samochodowego, przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, a na tym nam wszystkim bardzo zależy - mówił.

Legionowo. Przebudowane pętle autobusowe

Dwie istniejące obecnie pętle autobusowe w Legionowie, przy ul. Sowińskiego/Mickiewicza i ul. Olszankowa–Osiedle Młodych zostaną przebudowane. Będą pełniły rolę lokalnych centrów przesiadkowych. W nich pasażerowie będą mogli przesiadać się z własnych środków transportu do komunikacji publicznej.

Powstaną nowoczesne wiaty przystankowe i perony, z nową nawierzchnią i kanalizacją deszczową. Cały teren zostanie oświetlony lampami LED.

Wybudowane zostaną też dwa parkingi typu "Parkuj i Jedź”. Każdy z nich będzie miał ok. 15 miejsc. Przewidziano po jednym stanowisku dla samochodów elektrycznych, z możliwością ładowania.

Rowerzyści będą mogli skorzystać z krytych miejsc postojowych i odkrytych stojaków oraz samoobsługowych stacji naprawy rowerów.

– To kolejny krok w celu umożliwienia mieszkańcom Legionowa, ale też i całego powiatu, wygodnego oraz bezpiecznego parkowania w pobliżu punktów przesiadkowych do zbiorowego transportu miejskiego. To konkretna oferta dla kierowców oraz realne narzędzie, zmniejszające ruch i obłożenie na drogach do stolicy oraz pozwalające na szybkie przemieszczanie się niskoemisyjnym transportem. Jestem przekonany o słuszności powstawania parkingów P&R. Z satysfakcją realizujemy obietnice złożone mieszkańcom w tym zakresie – powiedział prezydent Legionowa Roman Smogorzewski.

Projekt Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – "Parkingi Parkuj i Jedź” będzie realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jego głównym celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w metropolii warszawskiej poprzez promocję nisko- lub zeroemisyjnych środków transportu. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 3,3 mln zł, z czego blisko 2,7 mln zł wyniesie unijne wsparcie w ramach RPO WM 2014-2020. Rozwój parkingów P+R metropolii warszawskiej

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych stale rozbudowywana jest sieć parkingów "Parkuj i Jedź” w metropolii warszawskiej. Dotychczas podpisano umowy na realizację 62 parkingów. Powstało na nich ponad 5 900 miejsc parkingowych dla samochodów oraz ponad 2 800 dla rowerów. Są skoordynowane z transportem miejskim, co ułatwia mieszkańcom codzienne dojazdy do pracy i zachęca do podróżowania komunikacją zbiorową. Z bezpłatnego parkowania korzystają podróżujący posiadający bilet komunikacji miejskiej lub bilet lokalnego przewoźnika.