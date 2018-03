Lekarze nie dawali jej szans. Mąż stworzył planszę, żeby mogli rozmawiać

Janina Saloni 3,5 roku temu doznała udaru mózgu. Lekarze orzekli, że nie powróci już do zdrowia. Jej mąż się nie poddał. Stworzył planszę z alfabetem, dzięki której komunikuje się z żoną. - Poprzez mruganie Jasia odpowiada czy ma ochotę na jajko czy kanapkę, czy jest jej zimno i w jakiej pozycji chce leżeć - napisała na Facebooku Anna z Warszawy, kuzynka Jasi.

- Jasia Saloni to wspaniała, pełna życia osoba ucząca w Liceum Plastycznym w Kole - zaczyna opowieść kuzynka. - Gdy doznała udaru mózgu , przebywając na wakacjach w USA, ruszała wyłącznie gałką oczną. Lekarze nie dawali jej szans na jakikolwiek postęp w leczeniu. Ubezpieczyciel odesłał ją do Polski. Szpitale w Koninie, Kole również nie. Tak jak fizjoterapeuci i rehabilitanci - opisuje. W Jasię wierzył jej mąż, Krzysztof. - Stworzył planszę z alfabetem, którym poprzez mruganie Jasia odpowiadała czy ma ochotę na jajko czy kanapkę, czy jest jej zimno i w jakiej pozycji chce leżeć. Wozi ją po ośrodkach rehabilitacji w całym kraju. Wierząc że ciężką pracą przywróci Jasi normalność. Masował ją dwa razy dziennie, opiekował się, rezygnując z dodatkowej pracy zarobkowej, gotuje, zapewnia bezpieczeństwo 24h na dobę. Opłaca rehabilitantów, logopedów i kolejne ośrodki rehabilitacyjne. Nieźle, jak na dwoje emerytów, w państwie z niewydolnym systemem opieki socjalnej i medycznej - pisze kobieta.

Dzisiaj Jasia jest w stanie sama siedzieć, porusza rękoma, sama je, próbuje mówić. - Przy pomocy fizjoterapeuty jest w stanie nawet stanąć! - ekscytuje się kuzynka. - Lekarze mówią, że to cud. My wiemy, że to praca i brak przyzwolenie na chodzenie na łatwiznę, mówiąc, że nie da zrobić się nic.