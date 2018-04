Lewaczka zaprasza na kawę członków ONR. "Moglibyśmy się polubić"

- Cześć, nazywam się Ola mam 32 lata i jestem taką przeciętną lewaczką - zaczyna Olga Ślepowrońska. Organizuje spotkanie, na które zaprasza wszystkich, którzy "mogą się z nią nie zgodzić". - Moglibyśmy się polubić i dopiero potem porozmawiać np. na temat przyjmowania uchodźców - mówi.

WawaLove: Po co organizujesz takie spotkanie?

Olga Ślepowrońska: - Chciałabym się spotkać z osobami, które myślą inaczej niż ja, ale są otwarte na rozmowę. Nie chcę nikogo przekonywać. Być może nie będziemy rozmawiali o naszych poglądach, a np. o pogodzie. To będzie eksperyment. Chcę sobie pokazać, że radykalizm każdej z tych stron jest zły. Boję się podziałów, które powstają w Polsce. Narosło mnóstwo stereotypów z obu stron, które wyraźnie widać w internecie. W ogóle dyskusja o ważnych kwestiach przeniosła się do sieci.