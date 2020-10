LGBT. Nowy mural w Warszawie, są na nim ksiądz i policjant

Sama koncepcja rysunku nawiązuje do "rżnięcia piłą". Ofiara jest podwieszona do góry nogami na szubienicy. Po jej lewej i prawej stronie stoją alegoryczne postaci przywodzące na myśl księdza i policjanta. Trzymają one dwa końce piły. W dół ścieka "tęczowa krew".