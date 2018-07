Liczy się każdy krok!

Największy na świecie charytatywny spacer wraca do Warszawy dokładnie na 55. urodziny firmy ECCO.

To niezwykła okazja, by znów w aktywny sposób pomóc potrzebującym. Idea ECCO Walkathon jest prosta: spcerujesz, pomagasz! Do wyboru są dwie wytyczone trasy (6 i 10 km), a za każdy przebyty kilometr organizator przedsięwzięcia, duński producent obuwia, firma ECCO, przekazuje 4 złote na konto fundacji wybranej przez uczestnika.