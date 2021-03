Łomianki. Wielki ogień na poddaszu. Kilkanaście jednostek straży walczy z żywiołem

Pożar wybuchł we wtorek po południu. Strażacy szybko przybyli na miejsce, jednak ugaszenie gigantycznych płomieni okazało się niełatwe. Płonęło całe poddasze. To niewielki dom, a żywioł szybko niszczył budowlę.

Kazimierz Jaworski z zespołu prasowego komendy straży pożarnej Warszawa Zachodnia nie jest w stanie na tym etapie zawyrokować, co mogło być przyczyną tej tragedii. Jest na to zdecydowanie za wcześnie. To, co się zdarzyło na Rolniczej i było przyczyną ogromnych zniszczeń domku jednorodzinnego, będzie obiektem działań ekspertów, kiedy akcja gaśnicza zostanie ukończona.