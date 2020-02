LOT podjął decyzję ws. połączenia z Chinami i wydłuża zawieszenie rejsów

LOT reaguje na epidemię koronawirusa. Władze polskiego przewoźnika zdecydowały o wydłużeniu zawieszenia rejsów z Warszawy do Pekinu. Połączenie miało być wstrzymane do 9 lutego, ale już wiadomo, że samoloty nie będą latać na tej trasie do końca miesiąca.

Warszawa. LOT wstrzymał rejsy do Chin do końca lutego (PAP, Fot: PAP)

Decyzja Polskich Linii Lotniczych jest związana z epidemią koronawirusa, którego główne ognisko znajduje się w mieście Wuhan w Chinach.

Jak zastrzegły władze LOT-u, "bezpieczeństwo pasażerów oraz członków załóg Polskich Linii Lotniczych LOT jest naszym najwyższym priorytetem".

W oficjalnym komunikacie przewoźnik podał, że podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia wszystkich rejsów wykonywanych pomiędzy Warszawą i Pekinem do 29 lutego br. w związku z komunikatami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o rozprzestrzenianiu się koronawirusa 2019-nCoV.

– Na bieżąco monitorujemy komunikaty WHO - zapewnił rzecznik LOT-u Michał Czernicki. – Pozostajemy w kontakcie z przedstawicielami sztabu przy Kancelarii Premiera, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego – dodał.

Przypomnijmy, że Polskie Linie Lotnicze zdecydowały o zawieszeniu lotów do i z Chin w ostatni piątek. Wcześniej taką samą decyzję podjęło kilkunastu innych przewoźników z całego świata.

LOT nie jest jednak jedyną linią lotniczą, która łączy Polskę z Chinami. Do Państwa Środka nadal można dostać się samolotami Air China.

W Polsce nie potwierdzono żadnego przypadku zarażenia koronawirusem z Chin. Na całym świecie podobnych przypadków jest już ponad 20 tysięcy. Z powodu ciężkiej i skomplikowanej choroby płuc zmarło co najmniej 426 osób.

Nowy koronawirus prawdopodobnie pojawił się pod koniec 2019 roku na targu owoców morza w Wuhan w Chinach. We wtorek rano czasu lokalnego chińskie media poinformowały, że liczba ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa wzrosła w Chinach do 106, a zarażonych nim są już tam ponad 4 tysiące osób.

Objawy zakażenia nowym wirusem to gorączka i suchy kaszel, później mogą się pojawić zaburzenia układu oddechowego, wymagające leczenia szpitalnego. Koronawirus wywołuje zapalenie płuc, które w niektórych przypadkach bywa śmiertelne.

