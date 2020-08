LOT przywraca rejsy z Warszawy na dwóch trasach

Polskie Linie Lotnicze LOT powoi przywracają regularne kierunki podróży. Firma zapowiedziała, że z początkiem września wznowione zostaną loty do dwóch polskich miast – do Lublina oraz Bydgoszczy. Aktualnie przewoźnik realizuje 150 połączeń.

„Po trudnym okresie obostrzeń spowodowanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa, dzięki wysiłkowi naszych "racowników i ogromnej życzliwości pasażerów, możemy konsekwentnie rozszerzać ofertę połączeń. W zaledwie trzy miesiące od czasu wznowienia regularnych operacji lotniczych sukcesywnie przywracamy połączenia z warszawskiego hubu do wszystkich krajowych portów, do których lataliśmy przed wybuchem pandemii. Powrót bezpośrednich połączeń do Bydgoszczy i Lublina to warta uwagi oferta dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i lubelskiego, którzy ponownie zyskują możliwość wygodnych przesiadek na Lotnisku Chopina na wiele atrakcyjnych połączeń LOT-u" – powiedział Krzysztof Moczulski, Zastępca Dyrektora Biura Komunikacji Korporacyjnej i Rzecznik Prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT, cytowany przez portal "Transport-Publiczny".