Lotnisko Chopina odnotowuje gigantyczny spadek pasażerów. Znamy najnowsze dane

"W lutym z usług największego polskiego lotniska skorzystało 173 tys. osób, co oznacza spadek o 86,2 proc. w porównaniu do lutego 2020 roku. Wykonano 2,2 tys. pasażerskich operacji lotniczych – o 83,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" – przekazało Lotnisko Chopina w Warszawie.

Lotnisko Chopina. Najpopularniejsze kierunki

Ponadto w lutym na "Okęciu" wzrosło zainteresowanie pasażerów lotami czarterowymi. Rzecznik prasowy Lotniska Chopina Piotr Rudzki uważa, że pomimo widocznego wpływu pandemii na ruch lotniczy, "to jednak bardzo dobrym prognostykiem jest fakt zwiększonego zainteresowania lotami czarterowymi do miejsc turystycznych".

"Wyraźnie rosnący popyt na kierunki turystyczne to dobry sygnał dla branży przed zbliżającym się sezonem letnim. W ubiegłym miesiącu na podróże do popularnych miejsc turystycznych ze stołecznego lotniska zdecydowało się 37,5 tys. osób. To o 15 proc. więcej niż w styczniu tego roku" – tłumaczy Lotnisko Chopina.