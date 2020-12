Lotnisko Chopina ogłosiło o ile spadła liczba pasażerów. Dane są porażające

W listopadzie 2020 roku z usług Lotniska Chopina skorzystało w sumie 173 tys. pasażerów, co stanowi spadek o 88 proc. w porównaniu do listopada ubiegłego roku. Przez cały listopad wykonano 3,5 tys. pasażerskich operacji lotniczych, czyli dokładnie o 75,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie w 2019 roku.

Z względu na wybuch pandemii koronawirusa warszawskie lotnisko zawiesiło w marcu wszystkie loty. Pierwsze rejsy, które zostały wznowione, realizowane były przez firmę LOT i dotyczyły powrotów Polaków do domów. Następnie w czerwcu zostały uruchomione rejsy krajowe, a od lipca ruszyły niektóre zagraniczne trasy. Jeszcze w lipcu port notował spadek pasażerów o 97,4 proc .

Pracownicy lotniska zwrócili także uwagę, że w listopadzie bieżącego roku PLL LOT uruchomił nowe połączanie do Berlina.

Od przyszłego tygodnia mają zostać wznowione pasażerskie loty do Warszawy linii Qatar Airways, a od nadchodzącego weekendu także Enter Air będzie zacznie latać do Mombasy. Natomiast w połowie grudnia wystartują kursy linii Luke Air m.in. do Zanzibaru, na Kubę czy Wyspy Zielonego Przylądka.