MacBook Air – komputer dla każdego. Poznaj zalety kultowego laptopa Apple

Lekkość, elegancja, szybkość pracy, wytrzymałość baterii, zero awarii – to tylko niektóre z wielu zalet MacBooka. Choć kultowy komputer marki Apple ma niemal tyle samo zwolenników, co przeciwników, na pewno nie można odmówić mu jakości, która skutecznie opiera się upływowi czasu. To właśnie sprawia, że MacBook jest świetną inwestycją na lata. Choć Apple co roku wypuszcza na rynek coraz nowsze odsłony swoich produktów, możemy mieć pewność, że starsze modele wciąż trzymają wysoki poziom i systematycznie podlegają coraz to nowszym aktualizacjom systemu.