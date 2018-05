Majówka 2018. Jakie utrudnienia czekają na mieszkańców

W rozpoczynający się weekend majowy warszawiaków czeka sporo uciążliwości. Utrudnienia potrwają do końca długiego weekendu.

Kolejne zgromadzenie planowane jest w godz. 11.30 - 15.00. Zgromadzenie zbiera się w okolicy ronda de Gaulle’a, a następnie ruszy w przemarsz Nowym Światem i pl. Trzech Krzyży do al. Ujazdowskich w rejonie gmachu Kancelarii Premiera Rady Ministrów.

To jedyne sportowe wydarzenie. O godz. 16.00 na Stadionie narodowym odbędzie się finał piłkarskiego Pucharu Polski pomiędzy Arką Gdynia a Legią Warszawa . Wcześniej w godz. 13.00 - 14.30 kibice zapowiedzieli przemarsz. Pochód ruszy z ul. Łazienkowskiej przez Czerniakowską, Most Łazienkowski, Wał Miedzeszyński i al. Poniatowskiego, gdzie zakończy się przed PGE Narodowym.

Od 14.00 do 16.00 z ruchu wyłączony będzie obszar Saskiej Kępy w obszarze al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński. Przejezdny będzie wiadukt od ul. Saskiej przez Brazylijską do al. Stanów Zjednoczonych. Niewykluczone, że po meczu zamknięty zostanie także odcinek od ronda de Gaulle’a do ronda Waszyngtona.