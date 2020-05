Majówka 2020. Które sklepy są czynne?

Majówka 2020. Piątek, 1 maja

Majówka 2020. Sobota, 2 maja

• Tesco. W całodobowych sklepach Tesco 30 kwietnia zakupy zrobimy do godz. 23.00. Pozostałe sklepy będą czynne według standardowego grafiku, jednak nie później niż do godz. 23.00. W piątek i w niedzielę sklepy będą zamknięte. W sobotę 2 maja większość sklepów będzie czynna od 6.00 do 23.00.

• Dino. Niektóre markety Dino w czwartek będą czynne do godz. 23.30. Standardowo markety będą czynne w godzinach od 6.00 do 23.00. Wyjątek stanowią te, które będą otwarte w krótszych niż standardowe godzinach, co związane jest z dostosowaniem ich funkcjonowania do lokalnych przepisów. Markety całodobowe będą czynne do godz. 23.30. Takie godziny będą też obowiązywały w sobotę.