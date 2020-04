Majówka 2020. Metro kursować będzie na skróconej trasie

Majówka 2020. Metro na skróconej trasie

- System sterowania ruchem pociągów to jedna z podstawowych, ale i najważniejszych struktur umożliwiających sprawne działanie podziemnej kolei. Metro Warszawskie unowocześnia system i wymienia eksploatowane urządzenia przekaźnikowe na nowoczesne, cyfrowe - czytamy na stronie trasportu publicznego.

Przebudowa systemu na pierwszej linii metra jest prowadzona od 2009 r., a ostatnie prace odbyły się w sierpniu 2017 r. na odcinku Kabaty – Stokłosy. W tym roku urządzenia wymienione zostaną między stacjami Stokłosy – Wilanowska. Ponadto przygotowywana jest również dokumentacja do przetargu na przebudowę kolejnego odcinka, od stacji Wilanowska do Politechniki. Prace będą prowadzone przy wyłączeniu ruchu pociągów. Odcinek między placem Konstytucji a Kabatami, połączą autobusy linii zastępczej. Zostanie zmieniony też przystanek końcowy autobusów linii 710, 724 i 742, które dojadą do Wilanowa.