Mariusz Kamiński pisze do policji w sprawie użycia gazu w Warszawie

Policyjny gaz i interwencje siłowe na strajku przedsiębiorców w Warszawie

Mariusz Kamiński w liście broni postawy funkcjonariuszy podczas zdarzeń w Warszawie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w liście skierowanym do policjantów, biorących udział w interwencji, wyraził dzisiaj aprobatę dla ich działań. Jednocześnie uznał, że krytyka wobec zastosowanych przez funkcjonariuszy środków przybrała postać wrogiej kampanii. "W ostatnich dniach obserwuję narastającą kampanię oszczerstw i pomówień kierowanych pod adresem Policji w związku z działaniami podejmowanymi w ubiegły weekend w Warszawie. Szczególnie bulwersujące jest to, że do ataków prowadzonych głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych dołączają również politycy i inni uczestnicy życia politycznego" - rozpoczął swój list Kamiński.