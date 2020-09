Marsz dla Klimatu w Warszawie. Uczestnicy chcą ogłoszenia alarmu klimatycznego.

Marsz dla Klimatu w Warszawie. Uczestnicy idą czterema trasami

"Stworzymy przestrzeń, w której wszyscy mogą wspólnie działać na rzecz naszej przyszłości - miasteczko, które zaprosi Was do świata szacunku, determinacji, otwartości i walki o klimat. W tej atmosferze będziemy wywierać presję na władze Polski, aby wreszcie przestały ignorować nasze bezpieczeństwo, naszą przyszłość, życie na tej planecie. Łączy nas miłość do życia i złość, która daje siłę do walki. Chcemy, abyś był/a tam z nami!" - czytamy na stronie organizatorów protestu.