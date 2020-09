Marsz Klimatyczny. Cztery grupy aktywistów idą przez Warszawę

"Wychodzimy na ulicę! To czas, aby działać! Celem Rebelii 2020 jest wielka mobilizacja i ogłoszenie alarmu klimatycznego dla Polski! Potrzebujemy każdej i każdego z Was, aby podjąć realne do skali zagrożeń działania. Przez trzy dni we wrześniu będziemy jasno mówić o nadciągającej katastrofie klimatycznej, będziemy mówić o konieczności zaakceptowania przez polskie władze stanu środowiska naturalnego" – piszą organizatorzy wydarzenia na Facebooku.