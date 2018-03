Marsz kobiet w stolicy. W centrum miasta postawią pomnik

Warszawski Strajk Kobiet zaplanował demonstrację na Dzień Kobiet. Marsz rozpocznie się w czwartek o godz. 18. na pl. Konstytucji i przejdzie na rondo Dmowskiego. Tam organizatorki wydarzenia odsłonią pomnik.

- Chcemy odzyskać przestrzeń publiczną dla kobiet zgodnie z tegorocznym hasłem #JesteśmyWszędzie. Kulminacja demonstracji odbędzie się w sercu miasta, na rondzie Dmowskiego, regularnie zawłaszczanym przez ugrupowania nacjonalistyczne - czytamy na stronie wydarzenia. - Nie chcemy, żeby nasze miasto było kojarzone z marszami łysych chłopców, a z kobiecością i pozytywną energią. - wyjaśnia Agnieszka Czerederecka, jedna z organizatorek marszu.

Jak mówi, punktem kulminacyjnym będzie odsłonięcie pomnika na rondzie Dmowskiego. Stamtąd marsz przejdzie pod Sejm. - To rzeźba ze styropianu złożona z kliku elementów. Jest lekka, więc zabierzemy ją ze sobą. Nawiązuje do postaci świadomej polskiej kobiety i obchodów 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety. To właśnie nam, kobietom podejmującym codziennie wysiłek, prowadzącym mało spektakularną walkę w trudnej rzeczywistości należy się pomnik – mówi Czerederecka.