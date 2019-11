Marsz Niepodległości 2019. Miasto zawiadamia prokuraturę

Hasła i symbole, które pojawiły się na tegorocznym Marszu Niepodległości, wyczerpują znamiona nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i etnicznych - przekazał stołeczny ratusz. Jego rzecznik zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury.

"Informuję, że Miasto Stołeczne Warszawa składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie symboli, znaków i haseł, które pojawiły się na Marszu Niepodległości. Naszym zdaniem wyczerpują one znamiona nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i etnicznych" - poinformował na Facebooku rzecznik ratusza Kamil Dąbrowa.