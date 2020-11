Marsz Niepodległości. Warszawa. Ratusz: bez zezwolenia to wykroczenie drogowe

- W tym roku, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych uczestników, a przede wszystkim weteranów, którzy co roku nam towarzyszyli, zdecydowaliśmy się zmienić formułę naszego wydarzenia. 11 listopada zapraszamy wszystkich Polaków do tego, aby przyjechać do Warszawy na rondo Romana Dmowskiego samochodami i motocyklami - czytamy w oświadczeniu stowarzyszenia.

Marsz Niepodległości. Warszawa. Organizator powinien mieć decyzję

Rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka w rozmowie z PAP podkreśliła, że zgodnie z przepisami, przejazdu samochodowego nie można uznać za zgromadzenie. Jeśli do przejazdu doszłoby bez właściwej decyzji, będzie to wykroczenie drogowe.

- Natomiast w sytuacji, w której będzie zorganizowany przejazd samochodowy zajmujący jakiś teren, to zgodnie z przepisami organizator powinien mieć decyzję Biura Polityki Mobilności i Transportu - czyli organu, który zarządza ruchem w Warszawie - na wykorzystanie drogi w sposób szczególny. Procedura uzyskania zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny zajmuje do 30 dni - w tym momencie, nawet gdyby organizator złożył taki wniosek, to jest mało prawdopodobne, że do środy że wyrobi się ze wszystkimi niezbędnymi formalnościami - tłumaczyła Gałecka.