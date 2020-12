Mazowieckie. "Amerykański żołnierz" wyłudził duże pieniądze od 63-latki

Oszustwo na "amerykańskiego żołnierza" to stara metoda. Oszust za pośrednictwem Internetu znajduje samotne, wrażliwe osoby, po czym nawiązuje z nimi kontakt. Pokazując zdjęcia, które w rzeczywistości pochodzą z sieci, kreuje siebie na amerykańskiego żołnierza, przebywającego aktualnie poza granicami swojego kraju - np. ostatnio w Polsce. Gdy zdobędzie zaufanie ofiary opowiadając zmyślone historie, prosi w końcu o pomoc finansową - czy to na leczenie, czy na bilet lotniczy do USA.