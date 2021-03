Mazowieckie. Apel do dyrektorów szpitali o wsparcie Szpitala Południowego

Rzecznik wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz poinformowała, że urząd skierował pismo do dyrektorów placówek medycznych o wytypowanie wsparcia medycznego dla Szpitala Południowego. Do wtorku wpłynęły zgłoszenia od dwóch pielęgniarek, które podejmą się dyżurów - poinformował urząd.

Wcześniej rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka poinformowała, że miasto dwukrotnie zwracało się do wojewody mazowieckiego z prośbą o delegowanie personelu medycznego do Szpitala Południowego.

Zaznaczyła również, że miasto, jako organ tworzący nie ma żadnych prawnych możliwości, by delegować pracowników medycznych z innych placówek do Szpitala Południowego.

Jak dodała, dyrektorzy miejskich szpitali, którzy dostali pisma o konieczności oddelegowania pracowników do placówki na Ursynowie, odpowiedzieli, że gdyby to zrobili, to w ich placówkach musieliby zamknąć część oddziałów. - Pamiętajmy, że mimo pandemii ludzie chorują nadal na inne choroby, a personel medyczny jest potrzebny również na zwykłych oddziałach. Odbieranie lekarzy i pielęgniarek w naszych miejskich placówkach będzie skutkowało deficytami, na co nie możemy sobie pozwolić - powiedziała rzecznik.