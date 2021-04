Mazowieckie. Chudy i krępy wpadli. Podejrzani o napad na bank w Błoniu

Zatrzymani mogą odpowiadać za piątkowy napad. Doszło do niego w południe. Do placówki banku weszło dwóch zamaskowanych mężczyzn. Nie było w tym nic dziwnego - z zakrytymi ustami i nosami byli wszyscy pracownicy, klienci i przechodnie. Jednak chwilę po wejściu tych interesantów okazało się, że nie mają do załatwienia żadnej legalnej sprawy.