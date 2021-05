Mazowieckie. Dron lata nad drogami. Policja sprawdza kierowców

Operator i obserwator współpracują z patrolami rozlokowanymi w miejscach, w których może dochodzić do popełnienia przestępstw lub wykroczeń w ruchu drogowym. W momencie ujawnienia wykroczenia, operator drona przekazuje informację do najbliższego naziemnego patrolu ruchu drogowego. Często są to policjanci pełniący służbę na motocyklach, co pozwala na szybkie podjęcie interwencji wobec kierowcy łamiącego prawo drogowe.