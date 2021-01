Mazowieckie. Dwoje obywateli Słowacji napadło na taksówkarza. Jest decyzja sądu

Jak przekazał we wtorek nadkom. Jarosław Sawicki z policji w Piasecznie koło Warszawy, zdarzenie miało miejsce w wigilijny wieczór po godz. 17.00.

- Podczas przejazdu przez miejscowość Złotokłos klienci taksówki zażądali, by ten natychmiast się zatrzymał. Doszło wówczas do napaści, podczas której wobec właściciela samochodu sprawcy użyli gazu, wyciągnęli go z pojazdu i powalili na ziemię. Skradli mu pieniądze i telefon komórkowy. Następnie próbowali skraść mu również citroena – tłumaczy nadkom. Jarosław Sawicki.