Mazowieckie. Fałszywy pracownik banku działa. Czyści konta swoich ofiar

Policja radzi też, jak nie stać się ofiarą, co dotyczy osób w różnym wieku i z różnym zaawansowaniem technicznym. Niewiele bowiem trzeba, by uwierzyć, że dzwoniący faktycznie pracuje w banku, rzeczywiście trafił na trop jakiejś próby kradzieży naszych środków i chce nam pomóc. Prosi o współpracę i zastosowanie się do wskazówek. Wśród nich jest przekierowanie rozmowy do działu technicznego, który ma sprawdzić, w jaki sposób do konta dostał się złodziej. Wtedy dochodzi do instalacji niebezpiecznej dla nas aplikacji.