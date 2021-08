Mazowieckie. Kościelne szczepienia udane. Prawie 800 zaszczepionych w akcji wojewody

Szczepienia w kościołach województwa mazowieckiego, przeprowadzone w niedzielę 1 sierpnia, były możliwe dzięki inicjatywie wojewody Radziwiłła i przychylności proboszczów mazowieckich parafii. Parafialne punkty szczepień powstały w niewielkich miejscowościach. Tworzono je nie tylko z uwagi na trudniejszy dostęp mieszkańców do takiej medycznej usługi. Ważne też było to, że akcję szczepień wspierał lokalny duchowny, co stanowiło doskonałą promocję.