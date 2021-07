Mazowieckie. Możliwe nocne sensacje pogodowe. Centrum Bezpieczeństwa wysyła alerty

Tej nocy w wielu miejscach w kraju, w tym również w województwie mazowieckim, spodziewane są burze i silny wiatr. Centrum Bezpieczeństwa wysyła alerty. Powiew może miejscami osiągać nawet prędkość do 100 kilometrów na godzinę. A to znaczy, że mogą się nie tylko sypać gałęzie drzew, ale wiatr może nawet wywracać całe pnie, wyrywając je z korzeniami. Może też dochodzić do uszkodzeń trakcji oraz przerwania dostaw prądu.