Mazowieckie. Myślała, że koresponduje z amerykańskim generałem. 56-latka straciła kilkadziesiąt tys. zł

Jak przekazała we wtorek asp. szt. Anna Pawłowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie (woj. mazowieckie), do oszustwa doszło, gdy nieznany sprawca, który podawał się za generała armii amerykańskiej, za pośrednictwem Internetu nawiązał kontakt z 56-letnią mieszkanką Mławy. Mężczyzna podczas rozmów twierdził, że ma polskie korzenie i chciałby przyjechać do Polski.