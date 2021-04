Mazowieckie. Napad na bank w Błoniu. Trwa obława na złodziei

Do zdarzenia doszło w piątek tuż po południu. Mężczyźni w pierwszych chwilach po wejściu do pomieszczenia bankowego nie wzbudzali podejrzeń - byli zamaskowani, tak jak wszyscy wewnątrz i na ulicach. Dopiero kiedy wyciągnęli przedmiot, który - zdaniem pracowników - mógł być niebezpieczną bronią, jasne stało się, że to jest napad.