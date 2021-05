Mazowieckie. Nie żyje malarz kwiatów i pejzaży. Każdy znał jego prace

Urodził się w 1930 roku we wsi Zdwórz pod Płockiem. Dorosłe życie związał ze stolicą, jednak odczuwał niezwykły sentyment do swoich rodzinnych stron, wielkrotnie wracał do Płocka z wystawami swoich prac. W 1951 roku rozpoczął studia na warszawskiej ASP na wydziale malarstwa, jednak po trzech latach przeniósł się na grafikę, do pracowni ilustracji i książki prowadzonej przez Jana Marcina Szancera, znanego ilustratora wydawnictw dla dzieci. Potem przez dwie dekady, do roku 2007, był wykładowcą Europejskiej Akademii Sztuk na Wydziale Grafiki.