Nie tylko górale gardzą szczepieniami na COVID. Pod Warszawą nie jest lepiej

Mazowsze. Szczepienia na COVID idą opornie

W Wiśniewie na Mazowszu, gdzie mieszka 6 tysięcy osób, przeciwko COVID-19 zaszczepiło się jedynie tysiąc, czyli 18 procent mieszkańców, reporter odwiedził sklep, w którym nikt nie zasłania twarzy maską. I dowiaduje się, że taki stosunek do szczepionki to dowód na to, że ludzie w Wiśniewie mają swój rozum i nie dają sobie wciskać byle bzdur. Według wielu osób szczepionka jest niesprawdzona, może stanowić zagrożenie, a koronawirus to zwykła grypa, którą teraz się niepotrzebnie demonizuje.