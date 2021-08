Mazowieckie. Niż z frontami atmosferycznymi i opady. Alerty pogodowe centrum bezpieczeństwa

Spodziewana wysokość opadów to od 30 do 60 milimetrów, ale lokalnie mogą one wynieść nawet do 80 milimetrów. Możliwe więc jest wezbranie rzek na Mazowszu i wystąpienie podtopień, szczególnie w strefach nadbrzeżnych, przy rzece i dużych zbiornikach wodnych. Woda deszczowa może wdzierać się do piwnic, w miastach zalewać przejścia podziemne.