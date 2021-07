Mazowieckie. Nowa ustawa antysmogowa. Trwają konsultacje społeczne dla mieszkańców

Jak ważne są takie odgórnie narzucone zmiany, pokazały przykłady wielu polskich miast, a przede wszystkim Krakowa, który jako pierwszy zakazał palenia węglem, co doprowadziło w krótkim czasie do znaczącego spadku średniego stężenia pyłów zawieszonych w sezonie grzewczym. Warszawa również dąży do poprawy jakości powietrza. Jak informuje stołeczny ratusz, do takich działań zaliczyć można oferowanie mieszkańcom atrakcyjnego dofinansowania na wymianę przestarzałego, wysokoemisyjnego źródła ogrzewania.