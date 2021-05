Mazowieckie. Numer alarmowy 998 zostanie przełączony do CPR. Kolejne usprawnienie

Zmiana oznacza, że od 20 maja, wybierając numer 998 na obszarze Warszawy, dodzwonimy się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które przyjmie zgłoszenie i przekaże je do właściwej służby. Natomiast od 21 maja i przez kolejne dni do 7 czerwca, wybierając numer 998 na pozostałym obszarze województwa mazowieckiego, dodzwonimy się do CPR w Radomiu.