Mazowieckie. O krok od tragedii. 65-latek podpalił samochód, w którym spał jego znajomy

Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali policjanci z Grodziska Mazowieckiego (woj. mazowieckie) niedaleko Warszawy. Funkcjonariusze zostali wezwani do pobliskiej miejscowości w związku z podpaleniem tam samochodu.

Mazowieckie. "Poczuł dym i zauważył płomienie"

- Po zabezpieczeniu pojazdu mundurowi szybko zebrali informacje o zdarzeniu. Wynikało z nich, że mężczyzna śpiący w swoim pojeździe na posesji nagle poczuł dym, a następnie zauważył płomienie w okolicy wejścia do samochodu – przekazała asp.sztab. Katarzyna Zych z grodziskiej policji.

Okazało się, że poszkodowany widział właściciela posesji, który w tym czasie był w okolicy jego samochodu, a następnie szybko uciekł do swojego domu. To on został wskazany jako podejrzany o podpalenie pojazdu.