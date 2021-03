Mazowieckie. Okradał i oszukiwał kobiety. Podszywał się oficera Wojska Polskiego

Sprawą, w której poszkodowanych zostało kilka kobiet, zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Wołominie. Miały one za pośrednictwem portalu społecznościowego nawiązać kontakt z mężczyzną, z którym później się spotykały.

- Pierwsza z nich, mieszkanka Lublina, znajomość taką nawiązała w 2018 roku. Ta trwała do stycznia 2020 roku. W tym czasie poznany mężczyzna o trzymał od kobiety pieniądze najpierw 9,5 tys. złotych, później ponad 18 tys. złotych . W tym czasie korzystał też z laptopa należącego do kobiety oraz zgrał na zewnętrzny nośnik pamięci dane znajdujące się w komputerze – poinformował w poniedziałek asp. szt. Tomasz Sitek z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Mężczyzna po zakończonej znajomości nie zwrócił kobiecie ani pieniędzy, ani jej laptopa. W toku śledztwa wyszło na jaw, że w trakcie trwania tej znajomości mężczyzna zaczął spotykać się równolegle z inną kobietą, mieszkanką podwarszawskich Marek, która powierzyła mu do użytkowania także laptop oraz pojazd marki audi A3.

Mazowieckie. Jednej z kobiet zaimponował wojskowym mundurem

- Mężczyzna poinformował również kobietę, że jest żołnierzem i zaprosił ją na uroczystości państwowe, jakie odbywały się w Warszawie. Występując w mundurze oficera Wojska Polskiego w randze pułkownika odbierał i oddawał honory wojskowe innym żołnierzom w trakcie jej trwania, jednocześnie uzyskując ich błędne przeświadczenie, co do stanowiska i rangi. Swoim zachowaniem zaimponował też będącej z nim znajomej – dodał policjant.

Do zatrzymania mężczyzny doszło kilka dni temu w Warszawie podczas spotkania z następną kobietą. W akcji brali udział funkcjonariusze z komisariatu w Markach oraz wołomińskiej komendy. Zatrzymany trafił do policyjnej celi. W Prokuraturze Rejonowej w Wołominie już usłyszał łącznie 8 zarzutów popełnienia przestępstw. Decyzją sądu 48-latek najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu teraz do 8 lat więzienia.