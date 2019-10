Mazowieckie. Plaga włamań i rozbojów w Starych Babicach. Wójt pisze do Komendanta Głównego Policji

Władze gminy nie rozkładają bezradnie rąk, ale liczę na wsparcie najwyższych władz. Chcą, by w walce z włamywaczami pomogła Komenda Główna Policji.

Stare Babice zmagają się z plagą włamań do mieszkań i domów oraz rozbojami. Przypadków przybywa z każdym kolejnym miesiącem. Złodzieje są już na tyle zuchwali, że nie przeszkadza im obecność domowników. Potrafią okraść dom, nawet gdy w środku znajdują się właściciele.

- Naszym zdaniem było to szczególnie bulwersujące, kiedy złodzieje weszli do domu, w którym na piętrze było dziecko. Coraz większa bezkarność i działanie włamywaczy może spowodować całkowitą utratę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i spadek zaufania do działań podejmowanych przez Policję i Władze Gminy – podkreśliła nasza rozmówczyni.