Mazowieckie. Policja zlikwidowała "dziuplę" samochodową z pojazdami o wartości 2 mln zł

Policja zlikwidowała „dziuplę” samochodową pod Warszawą. Odnaleziono luksusowe samochody oraz części od zdemontowanych pojazdów o łącznej wartości ponad dwóch mln złotych. Zatrzymano 36-latka, któremu grozi kara do dziesięciu lat więzienia.

Kara do 10 lat więzienia

Na miejscu zatrzymany został 36-letni mieszkaniec powiatu mińskiego. Mężczyznę przewieziono do Lublina. W czwartek w prokuraturze usłyszał zarzuty paserstwa co do mienia wielkich rozmiarów. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi mu kara do dziesięciu lat więzienia.