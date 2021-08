Mazowieckie. Prezydent Płocka dostał korespondencję z pogróżkami. "Takie maile mnie nie wystraszą"

Przypomniał także, że nie on pierwszy jest samorządowcem, który jest adresatem wiadomości z pogróżkami. Podobne listy docierały już do prezydentów Wrocławia, Gdańska, Białegostoku czy Poznania. "To smutne, że język nienawiści zastępuje merytoryczną, konstruktywną debatę" - skomentował. I powiadomił, że złożył już zawiadomienie na policji, która podjęła czynności.