Mazowieckie. Przed policją uciekał pod prąd. Był pijany

- Mężczyzna usłyszał już zarzuty niezatrzymania się do kontroli, jazdy pod wpływem alkoholu, spowodowania zagrożenia w ruchu lądowym, przekroczenia prędkości, niestosowania się do sygnalizacji świetlnej, jazdy pod prąd, niestosowania się do poleceń wydawanych przez funkcjonariusza a także za jazdę wzdłuż po chodniku dla pieszych - przekazała mł. asp. Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.