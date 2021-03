Mazowieckie. Psie piekło w Tarczynie. Dobrzy ludzie spieszą z pomocą

Niewidoma Czarna cudem przeżyła, jest odwodniona. Tasza jest przerażona. Boi się każdego, nie da się dotknąć. Dolly ma rozcięte ucho aż do małżowiny, jest bardzo chora. Nie sposób wyobrazić sobie, co te psy przeżyły. Człowiek, zamiast opiekować się nimi, był ich oprawcą i niegodziwcem, który czerpać musiał przyjemność z zadawania im bólu.

To im się należy. Zaznały mnóstwo złego od ludzi. Pieski znalezione zostały w domku w Tarczynie, w powiecie piaseczyńskim. Trudno uwierzyć w to, zastali tam w niedzielę aktywiści Fundacji Zwierzokracja, którzy zostali poproszeni o zaopiekowanie się kotem, którego starsza właścicielka trafiła do szpitala. To, jak opisują, horror.