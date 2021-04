Mazowieckie. Radni gminy Lipowiec Kościelny przeciw utylizacji martwych ptaków

Jak dodał wójt, mieszkańcy tej miejscowości zebrali dotychczas ponad 400 podpisów w proteście przeciwko uruchomieniu grzebowiska dla padłego drobiu . We wtorek planują dostarczenie swego stanowiska wraz z zebranymi podpisami do starostwa powiatowego w Mławie. Nie wykluczają jednocześnie rozpoczęcia strajku okupacyjnego w miejscu, gdzie planowane jest utworzenie grzebowiska.

Goschorski przekazał, że samorząd gminy Lipowiec Kościelny przesłał stanowisko sprzeciwiające się utworzeniu tam grzebowiska dla martwego drobiu do różnego rodzaju instytucji, w tym do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - wcześniej, w ubiegłym tygodniu, stanowisko takie wysłał do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.